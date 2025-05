Comissão organizadora anuncia canção-tema dos Festejos Farroupilhas 2025

Os integrantes da Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas 2025 analisaram, com o apoio do Instituto Estadual de Música (IEMRS), as 11 composições inscritas na chamada pública de seleção da canção-tema dos Festejos Farroupilhas 2025. A avaliação dos três critérios – letra, melodia e contexto histórico – ocorreu em reunião realizada na quinta-feira (29/5) na Secretaria da Cultura (Sedac).

A canção selecionada foi apresentada pelo grupo Alma Gaudéria. Intitulada “O vaqueano do rádio”, a música tem letra de Fernando Espindola e composição de Thomas Facco e Lucas Mello. “A música-tema é o que direciona os Festejos, porque, ao ouvi-la, as pessoas vão remeter às comemorações e ao tema deste ano”, destacou a presidente da comissão, Denise Gress.

“A música-tema vai para as rádios, escolas e Centros de Tradições Gaúchas. Por meio dela, compreendemos a história por trás do tema anual, despertando o interesse nele”, afirmou o vice-presidente da Comissão e representante da Fundação Cultural Gaúcha (FCG), Rogério Bastos.

“A pesquisa que resultou na poesia, na melodia, nos arranjos e nas interpretações teve muita qualidade e nos orgulhou muito”, frisou a diretora do IEMRS, Adriana Sperandir.

Segundo a diretora, o instituto vai elaborar uma atividade dentro da programação dos Festejos para inserir as 11 canções concorrentes no acervo da Discoteca Pública Natho Henn. A ideia é torná-las acessíveis à população e valorizar os artistas que se dedicaram para apresentar suas propostas.

A canção selecionada está disponível para download .

Identidade visual: preservação e valorização da cultura nas ondas do rádio

A comissão também divulgou a identidade visual dos Festejos deste ano. A arte foi desenvolvida pela designer Liliane Pappen a partir de uma pintura original do artista plástico e patrono dos Festejos, Mario Barboza de Mattos.

A proposta busca refletir, tanto na arte quanto nas ações dos festejos, a força da comunicação como instrumento de preservação e valorização da cultura gaúcha. Destacam-se a memória coletiva, os meios de comunicação populares e os símbolos que constroem e fortalecem a identidade do povo do Rio Grande do Sul.

Tanto a identidade visual quanto o conceito dos Festejos Farroupilhas de 2025 prestam homenagem a dois grandes marcos da cultura gaúcha: o centenário de nascimento de Darcy Fagundes; e os 70 anos do programa de rádio Grande Rodeio Coringa, que marcou gerações e, até hoje, preserva e difunde as tradições do Rio Grande do Sul por meio das ondas do rádio.

O tema dos Festejos foi proposto pela Fundação Cultural Gaúcha, a partir da proposta elaborada por Márcia Borges e Irã Pereira.