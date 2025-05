A Unimed Noroeste/RS está com edital aberto para ingresso de médicos aspirantes no quadro de cooperados. São disponibilizadas 35 vagas em diversas especialidades, com atuação nos municípios de Catuípe, Crissiumal, Frederico Westphalen, Ijuí, Palmeira das Missões, Panambi, Santo Augusto e Tenente Portela. As inscrições seguem até 12 de junho de 2025.

Essa é uma oportunidade para profissionais de diversas áreas médicas integrarem o sistema cooperativo da Unimed, que é reconhecido pela sua credibilidade na região. “Trata-se de uma nova modalidade de ingresso para novos cooperados. Desta forma, procuramos qualificar ainda mais nosso quadro profissional e aprimorar o atendimento ao cliente Unimed”, destaca o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, médico Volnei Santos Malheiros.

O edital completo está disponível no site da Unimed e pode ser acessado pelo link www.unimednoroesters.com.br/editais. Mais informações podem ser obtidas com a área de Relacionamento com o Cooperado, por meio do telefone (55) 9.9673-2755 (WhatsApp).

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).