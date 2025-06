Sicredi visita redação do Jornal Folha Popular em homenagem ao Dia da Imprensa

Na tarde de sexta-feira, 30, a redação do Jornal Folha Popular recebeu a visita de colaboradores da Cooperativa Sicredi. A ação teve como objetivo celebrar o Dia da Imprensa, comemorado em 1º de junho, e reforçar a parceria entre a cooperativa e os veículos de comunicação locais.

Durante a visita, os representantes do Sicredi entregaram uma lembrança à equipe da rádio e do jornal, como forma de agradecimento pelo trabalho jornalístico comprometido e pela colaboração constante.

“Ao celebrar o Dia da Imprensa, queremos proporcionar uma experiência sensorial para você, que ajuda a construir a história do Sicredi Raízes RS/SC/MG. Esta cesta foi pensada para que você possa se deliciar com os sabores das culturas dos nossos Estados de abrangência. Informar com verdade é ter com quem contar”, destacou a equipe do Sicredi Raízes.

A iniciativa reafirma os laços entre o Sicredi e a imprensa regional, valorizando o papel fundamental do jornalismo no fortalecimento da comunidade.