Acidente na rodovia entre Tenente Portela e Três Passos deixa uma pessoa ferida

Na noite de sábado, 31, por volta das 19h16, a equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades da Cachaçaria Vó Elena, na rodovia entre Tenente Portela e Três Passos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um veículo de passeio precisou frear bruscamente ao tentar desviar de um cachorro que cruzava a pista. Um caminhão que trafegava logo atrás não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira do automóvel.

O passageiro que ocupava o banco dianteiro do carro sofreu escoriações e recebeu os primeiros atendimentos no local, sendo posteriormente encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela pela equipe do SAMU.

Atuaram no atendimento da ocorrência as equipes dos Bombeiros Voluntários, do SAMU e da Brigada Militar.