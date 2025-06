Ganhadores do primeiro sorteio da campanha “Miraguaí Premiado – Sua Nota Vale Prêmios” são anunciados

A Administração Municipal de Miraguaí realizou na manhã de sexta-feira, 30, às 10h30min, o primeiro sorteio da campanha “Miraguaí Premiado – Sua Nota Vale Prêmios”, que visa incentivar o comércio local e os prestadores de serviços do município.

A campanha premia consumidores que realizam compras nos estabelecimentos de Miraguaí e solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal. Em 2025, a ação acontece em duas etapas: a primeira com sorteio realizado neste dia 30 de maio e a segunda no dia 15 de dezembro, data do aniversário do município.

No sorteio desta sexta-feira, foram entregues 16 vales-compras com valores entre R$ 250,00 e R$ 1.000,00. Confira abaixo a lista dos ganhadores:

1º VALE COMPRAS DE R$1.000,00 Ervino Lewitzki

2º VALE COMPRAS DE R$ 500,00 Marlene Pez Sopran

3º VALE COMPRAS DE R$ 500,00 Maria Celanira Ribeiro

4º VALE COMPRAS DE R$ 500,00 Marcio Britzius Albrecht

5º VALE COMPRAS DE R$ 500,00 Sidimar Cristão

6º VALE COMPRAS DE R$ 500,00 Carlos Faccio

7º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Claudinei Belarmino

8º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Thales Pit

9º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Serli das Chagas

10º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Maria Celanira Ribeiro

11º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Riquelme Castro

12º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Nágia T. Menezes

13º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Amilton Barbosa Dias

14º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Milton Duarte

15º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Edgar Zwick

16º VALE COMPRAS DE R$ 250,00 Zenaide Feller

Com informações da Rádio Planeta FM