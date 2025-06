Prefeitura divulga ganhadores da Campanha Nota Premiada de Maio

Na tarde de sexta-feira, 30, foi realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Derrubadas mais um sorteio da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais, referente ao mês de maio.

A campanha tem como objetivo incentivar os consumidores a exigirem nota fiscal ao realizarem compras no comércio local, fortalecendo a arrecadação municipal e promovendo a cidadania fiscal.

Confira os ganhadores dos vales-compras sorteados:

1º prêmio – R$ 350,00: Marcos Cesar Steinke

2º prêmio – R$ 300,00: Lucas Selle

3º prêmio – R$ 250,00: Eni Bomm de Oliveira

4º prêmio – R$ 200,00: Roque Gaviraghi

5º prêmio – R$ 150,00: Lurdes Urban

6º prêmio – R$ 150,00: Vera Regina Donette

7º prêmio – R$ 100,00: Paulo Perkoski

8º prêmio – R$ 100,00: Gabriel Ruff Selle

9º prêmio – R$ 100,00: Mirtes Steinke

10º prêmio – R$ 100,00: Delmar Fucks

Além disso, foram divulgados os ganhadores da Extração Municipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha, também referente ao mês de maio:

Pedro Preuss: vale-compras de R$ 250,00

Eloi Lima: vale-compras de R$ 200,00

João Lauri Muller: vale-compras de R$ 150,00

Os ganhadores devem comparecer à Prefeitura de Derrubadas para a retirada dos prêmios.

A Administração Municipal agradece a participação da comunidade e reforça a importância de solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no município.