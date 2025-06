Gurias do Yucumã e Inter se enfrentam na abertura do Sub-20 Feminino em Portela

O município de Tenente Portela está oficialmente confirmado como uma das sedes do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20. A partida de estreia da competição está marcada para o dia 22 de junho, e colocará em campo as equipes Flamengo Gurias do Yucumã e Sport Club Internacional.

Para receber jogos oficiais, o estádio municipal passou por uma ampla reestruturação, que incluiu:

Ampliação do prédio da sede

Construção de novos banheiros e vestiários

Pavimentação do estacionamento

Melhorias no pátio e áreas externas

Revitalização do gramado e áreas do campo

As obras foram executadas pela Administração Municipal e atenderam aos critérios técnicos exigidos pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), resultando na homologação do estádio para receber partidas da competição.

A confirmação oficial ocorreu após uma visita técnica da FGF e uma reunião realizada na sede da entidade, em Porto Alegre. Estiveram presentes o diretor do projeto Gurias do Yucumã, Ildo Scapini, e o diretor de Esportes do município, André Schifelbein, que trataram do calendário e das exigências para validação do local como sede dos jogos.

Outras adequações seguem em andamento, com o objetivo de manter o estádio em conformidade com os padrões estabelecidos pela Federação e garantir a continuidade do projeto esportivo em Tenente Portela.

