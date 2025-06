Ação conjunta em Tenente Portela reforça combate ao abuso infantil

Uma ação conjunta realizada no centro de Tenente Portela, na sexta-feira, 30, marcou o fortalecimento das ações de conscientização e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A mobilização reuniu equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CREAS, do Conselho Tutelar e de outros setores ligados à rede de proteção à infância e adolescência.

Durante a atividade, foram distribuídas flores e materiais informativos à população, com o objetivo de reforçar a importância da denúncia e da proteção integral às crianças e adolescentes. Além da ação no centro da cidade, ao longo do mês de maio as equipes também visitaram órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, levando mensagens de orientação, prevenção e sensibilização.

A mobilização integra a campanha Maio Laranja, que tem como lema: “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”. A campanha é nacional e busca mobilizar a sociedade na defesa dos direitos da infância, promovendo o debate sobre o enfrentamento à violência sexual.

As denúncias de abuso e exploração sexual podem ser feitas anonimamente em diversos canais, como o Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil e por meio do Disque 100.