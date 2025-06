Prefeitura e Cotricampo alinham nova fase de investimentos no município

Em mais um passo rumo ao crescimento econômico, o município de Tenente Portela poderá contar, em breve, com um novo empreendimento da Cotricampo. A proposta foi apresentada ao prefeito Rosemar Sala, que recebeu em seu gabinete, na tarde de quinta-feira, 29, o presidente da cooperativa, Gelson Bridi.

Durante a reunião, foi discutida a ampliação das operações da Cotricampo no município, com foco na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia local. O prefeito manifestou total apoio ao projeto, destacando a importância de parcerias estratégicas para o desenvolvimento coletivo.

“São iniciativas como essa que fazem a diferença no progresso de nossa cidade e garantem mais oportunidades para a nossa população”, afirmou Sala.

Com atuação em Tenente Portela há cerca de dez anos, a Cotricampo já opera nos segmentos de agropecuária, armazenagem e outros empreendimentos importantes para a região. Agora, a cooperativa planeja implantar uma nova estrutura de grande porte no centro da cidade.

Além do prefeito e do presidente da Cotricampo, participaram da reunião o vice-prefeito Claudenir Scherer, o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Henrique Niederle.

