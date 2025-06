Pavilhão industrial em Derrubadas conclui primeira etapa da obra

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, avança na construção do pavilhão industrial no Parque Industrial do município. O projeto tem como objetivo oferecer uma estrutura adequada para a instalação de novas empresas, ampliando a geração de empregos e impulsionando o crescimento econômico local.

Com área total de 800 m² e estrutura pré-moldada, o pavilhão está sendo financiado com recursos próprios, em um investimento superior a R$ 461 mil. A primeira etapa da obra — que compreendeu o levantamento da estrutura, a cobertura e o piso — já foi concluída. Atualmente, a equipe se dedica ao planejamento da segunda fase, que inclui o fechamento das laterais e a instalação das divisórias internas.

O espaço contará com quatro divisórias, possibilitando que diferentes empreendimentos compartilhem a estrutura de forma funcional e eficiente. A iniciativa visa atender à crescente demanda por produtos e serviços na região, motivada especialmente pelo fortalecimento do turismo e outros setores econômicos.

Segundo a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Angelita Bomm dos Santos, o pavilhão atenderá às necessidades das empresas interessadas em se instalar em Derrubadas. “Nosso objetivo é garantir condições para que novos empreendimentos se consolidem e contribuam para o desenvolvimento local”, afirmou.

O projeto teve início na gestão anterior e permanece como prioridade da atual administração. O prefeito Miro Mulbeier destacou a importância da obra:

“Espaços como este permitem a instalação de empresas, fortalecem a economia e ampliam as oportunidades de emprego para a nossa população.”

Na visita técnica ao local, também participaram o vice-prefeito Cristiano Carvalho e a engenheira Diana Apio.