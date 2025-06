25º Prêmio Fritz Müller: inscrições estão abertas até dia 30 de junho

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) reforça que as inscrições para o 25º Prêmio Fritz Müller seguem abertas até 30 de junho de 2025 e podem ser realizadas no site do IMA neste link . Podem participar empresas públicas e privadas, instituições, órgãos governamentais, cooperativas, ONGs, institutos e organizações que atuam em Santa Catarina, com projetos desenvolvidos no estado.

O Prêmio Fritz Müller é promovido pelo Governo do Estado por meio do IMA com o objetivo de reconhecer empresas e organizações que desenvolvem projetos e iniciativas que vão além da legislação ambiental e que resultam em benefícios para o desenvolvimento sustentável.

A premiação possui nove categorias diferentes voltadas a projetos e ações desenvolvidos nas áreas de Conservação de Insumos de Produção (água ou energia); Conservação de Recursos Naturais e da Vida Silvestre; Controle da Poluição; Educação Ambiental; Gestão Ambiental; Reciclagem; Recuperação de Áreas Degradadas; Resíduos Sólidos e Turismo Ecológico e Sustentável.

Inscrições e Regulamento

Gratuita e online, a inscrição deve ser feita por meio do preenchimento do formulário e envio dos documentos solicitados. Para inscrever o case é necessário anexar o documento em extensão PDF com no máximo 20 páginas. O projeto deve conter uma breve descrição da organização e os resultados do trabalho ambiental inscrito. Deve conter fotos e, quando possível, documentos comprobatórios. Não serão aceitos projetos encaminhados via correio ou por e-mail. Serão considerados apenas os inscritos via site.

Os documentos devem ser enviados até às 23h59m do dia 30 de junho de 2025. O regulamento pode ser conferido na íntegra no site.

Troféu Raulino Reitz

A premiação também contempla uma personalidade que se destacou na área ambiental em Santa Catarina com a entrega do Troféu Raulino Reitz — uma homenagem ao cientista e fundador da FATMA (atual IMA).

Premiação

A divulgação dos vencedores será feita pelo site do IMA e pela imprensa. O local e a data da solenidade de premiação serão anunciados pelo Instituto do Meio Ambiente em momento oportuno.