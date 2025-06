Ascar comemora 70 anos de atuação junto às famílias rurais no RS

A Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) comemora, nesta segunda-feira, 2, seus 70 anos de fundação. Criada em 1955, a entidade presta assistência técnica e extensão rural a mais de 200 mil famílias, além de empreendimentos, agroindústrias e prefeituras em todo o Rio Grande do Sul.

Presente em 497 municípios gaúchos, a Ascar atua em parceria com cerca de 1.870 profissionais, entre extensionistas, técnicos agrícolas, sociólogos, engenheiros agrônomos e biólogos, atendendo as mais diversas demandas do meio rural.

Em Tenente Portela, a Ascar, conhecida localmente como Emater, mantém seu escritório desde 1977. São mais de 48 anos de atuação junto a aproximadamente 1.200 famílias rurais, urbanas e indígenas, fortalecendo parcerias com entidades, cooperativas, agroindústrias, feirantes, escolas, sindicatos, organizações sociais, comunidades e a Prefeitura Municipal.

A extensionista Sandra Cassol, chefe do escritório local da Emater, destaca que atualmente a unidade conta com três técnicos de campo, que realizam atendimentos variados. Entre os serviços prestados estão o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), o Cadastro Ambiental Rural (CAR), orientações sobre crédito fundiário, documentação para legalização de agroindústrias, além de apoio técnico e social às famílias agricultoras do município