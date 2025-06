Congresso vai celebrar os 107 anos da Assembleia de Deus no Amazonas

O Congresso Nacional vai promover, na terça-feira (10), às 10h, uma sessão solene para celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam). A solenidade também vai comemorar os 32 anos da Rede Boas Novas do Amazonas (RBN-AM). A homenagem foi proposta ( REQ 8/2025 – Mesa ) pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e pelo deputado Silas Câmara (Republicanos-AM).

De acordo com o requerimento, a Assembleia de Deus no Amazonas teve início em 1917, por meio do evangelista Severino Moreno de Araújo. Pouco depois, no dia 1º de janeiro de 1918, os missionários suecos Samuel Nystron e Lina Nystron fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Manaus. Hoje, a denominação evangélica conta com cerca de 3 mil templos e mais de 2 mil pastores em todo o estado.

No ano de 1993, a igreja deu início ao que seria o projeto de comunicação da Assembleia de Deus no Amazonas. A igreja assumiu emissoras de rádio e televisão, inaugurando a Rede Boas Novas do Amazonas (RBN-AM).