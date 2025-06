Senado vai homenagear o dia nacional da ciência e dos pesquisadores nesta sexta

O Senado vai realizar uma sessão especial na sexta-feira (13), às 14 horas, para celebrar o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. O requerimento ( RQS 53/2025 ), apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) com apoio de outros senadores, foi aprovado no dia 1 de abril.

A data, oficializada pelas leis 10.221, de 2001 e 11.807, de 2008 , foi uma homenagem à criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. Entre os objetivos da SBPC está a melhoria dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia.

Pontes explicou que nessa data muitas escolas realizam feiras de ciência, palestras, entre outras atividades comemorativas.

“A celebração se faz importante, pois possibilita chamar a atenção para a produção científica do país, divulgar os estudos científicos para a sociedade, estimular o interesse dos jovens para ciência, reconhecendo o trabalho do pesquisador científico como missão em prol da melhoria da sociedade”, justificou.

Segundo ele, o parlamento brasileiro não poderia deixar de “ressaltar e difundir para a sociedade o papel dos profissionais de ciência".