Servidores participam de congresso sobre reforma tributária e educação fiscal

Nos dias 22 e 23 de maio, servidores públicos do município de Derrubadas participaram do Congresso do Fisco Paranaense, promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). Com o tema “Reforma Tributária: Impactos Econômicos e Tributários”, o evento foi realizado em Curitiba, com transmissão virtual que permitiu a participação remota de profissionais de diversas regiões do país.

Representaram Derrubadas no congresso os servidores Esequiel Hermann, responsável pelo setor de ICMS; Joel Mulbeier, fiscal tributário; e Rita Fumagalli, responsável pela área de Educação Fiscal.

Durante os dois dias de evento, os participantes acompanharam palestras e mesas de debate sobre temas centrais da agenda tributária nacional. No primeiro dia, os destaques foram as discussões sobre o uso da inteligência artificial na produtividade fiscal, o papel da educação fiscal diante da reforma, e a proposta de implantação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) como forma de modernização do sistema tributário brasileiro.

No segundo dia, os debates abordaram a integração entre os fiscos municipal e estadual, bem como a cooperação entre o setor público e a iniciativa privada na implementação das mudanças previstas na reforma.

A participação dos servidores de Derrubadas reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação técnica de suas equipes, a valorização da educação fiscal e o apoio contínuo ao Programa Nota Fiscal Gaúcha, além de incentivar o fortalecimento do comércio local.