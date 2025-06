Leomar Dunck assume gerência da agência Sicredi de Tenente Portela

Desde o dia 9 de maio, a agência do Sicredi em Tenente Portela conta com um novo gerente: Leomar Dunck, natural de Miraguaí, que chega com ampla experiência no sistema cooperativo e com a missão de manter e ampliar a relação próxima com os mais de 5.300 associados da agência.

Leomar iniciou sua trajetória no Sicredi em 2014, como caixa na unidade de Derrubadas. Em 2018, assumiu a carteira agrícola da agência de Tenente Portela, onde atuou por três anos. Em 2021, teve sua primeira experiência como gerente de agência, na cidade de Dois Irmãos das Missões. No ano seguinte, passou a comandar a agência de Miraguaí, até ser convidado para assumir a unidade de Tenente Portela neste ano, em substituição a Gustavo Henrique, que passou a integrar a superintendência da cooperativa.

Com aproximadamente 90 mil associados distribuídos pela região, a Cooperativa Sicredi Raízes tem papel relevante nas comunidades onde está inserida. Em Tenente Portela, aproximadamente 5.300 pessoas fazem parte do quadro de associados – uma parcela significativa da população local.

Leomar destaca que seu foco será dar continuidade ao trabalho desenvolvido na agência, com ênfase na proximidade com os associados e no fortalecimento das ações comunitárias. “A gente sabe que, para o tamanho do município, ainda há espaço para crescer. Queremos continuar esse trabalho de relacionamento, porque o cooperativismo de crédito se baseia justamente nisso: na parceria e no ganha-ganha. O associado é dono do negócio e, por isso, precisa estar bem para que a cooperativa também esteja”, reforça.

Outro ponto que Leomar pretende intensificar é o investimento em programas sociais e no desenvolvimento da própria comunidade. “Um dos sete princípios do cooperativismo é o compromisso com a comunidade. Parte do resultado que geramos aqui pode e deve retornar para Tenente Portela, fortalecendo ações locais e trazendo benefícios concretos para os nossos associados.”

Ao final, Leomar deixou uma mensagem aos associados, ressaltando que, apesar da mudança na gerência, o alinhamento da cooperativa permanece firme. “A ideia é seguir com o que já vinha sendo feito, aprimorando cada vez mais o relacionamento e investindo onde estamos inseridos. É assim que o cooperativismo cresce: junto com as pessoas.”