Encontro discute aprimoramento do atendimento a crianças e adolescentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) de Derrubadas promoveu, na tarde de segunda-feira, 2, uma roda de conversa com foco no cuidado e na proteção de crianças e adolescentes. A atividade foi realizada no auditório municipal e contou com a presença da promotora de Justiça Dra. Milena dos Santos Oliveira, da Comarca de Tenente Portela.

O encontro reuniu integrantes do COMDICA, representantes da Rede de Apoio, da Rede de Apoio à Educação (RAE), do Conselho Tutelar, das secretarias municipais de Saúde e Saneamento, Educação, Cultura e Desporto, Habitação e Assistência Social, além dos conselhos municipais de Saúde e de Assistência Social, da Escola Estadual local e da Brigada Militar.

Durante a roda de conversa, a promotora Milena apresentou estratégias para o fortalecimento do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, ressaltando a importância do acolhimento qualificado e do trabalho articulado entre os diversos setores da rede de proteção. Ela também destacou o papel fundamental dos conselhos municipais na promoção e defesa dos direitos infantojuvenis, enfatizando a necessidade de uma atuação integrada e comprometida.

A presidente do COMDICA, Bruna Kaufmann, explicou que a roda de conversa foi pensada especialmente para os profissionais que atuam diretamente com o público infantojuvenil, com o objetivo de fortalecer compromissos e aprimorar práticas. “Foi um momento de aprendizados e trocas valiosas para qualificar ainda mais nossa atuação no município”, destacou.

O COMDICA desempenha um papel deliberativo, normativo, fiscalizador e controlador das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, atuando na articulação da rede, no acompanhamento de ações e na fiscalização da aplicação dos recursos destinados à área.