Executivo veta mudanças em nomes de espaços públicos e convoca coletiva

Na tarde desta terça-feira, 3, o Poder Executivo de Tenente Portela encaminhou à Câmara de Vereadores dois vetos a Projetos de Lei Legislativos que propunham a alteração de nomes de espaços públicos do município. Os projetos vetados tratam da mudança de denominação da Praça Tenente Bins e do Centro Esportivo Municipal Miraguai.

Com o objetivo de esclarecer à comunidade os motivos que levaram à decisão, a Administração Municipal realizará uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 4 de junho, às 10h, no Gabinete do Prefeito.

A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Tenente Portela com a transparência e o diálogo com a população, especialmente em decisões que envolvem o patrimônio e a identidade do município.