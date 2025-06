Educação em movimento: Prefeitura investe R$ 50 mil em auxílio transporte

Desde sua criação, o Partiu Estudar tem ampliado o número de beneficiários e promovido maior acesso ao recurso público destinado à educação. Para o segundo semestre deste ano, está previsto um novo repasse no mesmo valor: R$ 50 mil.

A Prefeitura de Tenente Portela repassou R$ 50 mil a estudantes inscritos no Programa de Auxílio Transporte a Estudantes — Partiu Estudar. O valor corresponde ao primeiro semestre de 2025 e já está disponível nas contas de 116 alunos beneficiados.

