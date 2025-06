IMA promove workshop sobre Unidades de Conservação e fauna nativa em Santa Catarina

Fotos: Divulgação/IMA

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) promove, nos dias 3 e 4 de junho, o workshop Unidades de Conservação Estaduais e Fauna Nativa: Um Olhar Sobre SC. O evento tem como objetivo ampliar o debate sobre a gestão das Unidades de Conservação (UCs) no estado, além de discutir políticas públicas de preservação e estratégias de proteção da fauna nativa catarinense.

Voltado a servidores do IMA, profissionais de outras instituições e à sociedade em geral, o workshop conta com uma programação diversificada e transmissão on-line que será gravada e disponibilizada posteriormente na Academia do Meio Ambiente. http://moodle.ima.sc.gov.br/

“Cuidar do meio ambiente é um dever coletivo, e este workshop reforça o papel do IMA em conectar pessoas e conhecimentos para fortalecer essa missão. A proteção da fauna e das unidades de conservação exige atenção constante e responsabilidade compartilhada, e este evento demonstra como o IMA atua para inspirar, informar e envolver toda a sociedade nessa importante tarefa”, comentou a presidente em exercício do IMA, Carolina Ferreira Domingues.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante os dois dias de atividades, os participantes acompanham palestras e debates sobre temas como a criação, gestão e fiscalização das UCs, educação ambiental, regularização fundiária, manejo da fauna silvestre e políticas públicas para a proteção de espécies ameaçadas de extinção.

“Um evento como este reafirma o compromisso e o cuidado do Instituto com as ações ambientais e de conservação, tão importantes de serem compartilhadas. Trata-se de uma oportunidade valiosa para disseminar e fortalecer temas que precisam ser debatidos e promovidos continuamente — não apenas no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas ao longo de todo o ano”, destacou a diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA, Sabrina Nunes Cataneo Maestri.

Programação

A abertura oficial do evento ocorreu nesta terça-feira, 3, com a exibição do vídeo institucional sobre as Unidades de Conservação administradas pelo IMA, com o apoio do Governo do Estado. Na sequência, foram debatidos temas como o planejamento e a gestão das UCs, o uso de trilhas interpretativas como ferramenta de educação ambiental e os desafios relacionados à presença de espécies exóticas invasoras.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A realização do workshop é uma oportunidade valiosa para dialogar sobre temas fundamentais como unidades de conservação, trilhas, educação ambiental e fauna nativa. Mais do que discutir esses assuntos, é essencial levá-los à comunidade — tanto aos servidores do IMA, que atuam ou não diretamente com essas pautas, quanto ao público em geral —, pois fortalecer esse conhecimento coletivo e ampliar o acesso à informação ambiental são passos importantes na construção de uma cultura de cuidado e responsabilidade com o meio ambiente”, comentou a coordenadora de educação ambiental do IMA, Roselene Felker.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na quarta-feira, 4, o foco será direcionado à fauna e à flora catarinense. Entre os destaques estão a gestão e fiscalização da fauna silvestre, o trabalho desenvolvido pelos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e um panorama das ações voltadas à conservação da flora local e à proteção de espécies ameaçadas de extinção.

O evento foi idealizado pelo Núcleo de Educação Ambiental do IMA, formado pelas servidoras Roselene Felker, Bianca Parizotto, Darlene Helen De Grandi Rosa e Maria Cristina Peixoto Neves. O setor teve papel fundamental na organização e condução do evento, que contribui para o fortalecimento das ações de sensibilização e educação ambiental junto à sociedade.

Por meio da programação proposta para o Mês do Meio Ambiente, o IMA reafirma seu compromisso com a promoção do conhecimento, o diálogo entre diferentes setores e o engajamento da população na construção de um futuro mais sustentável e na valorização do patrimônio natural de Santa Catarina.