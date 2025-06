Governo de SC assina contrato com a FGV para elaboração do Plano Estadual de Transição Energética Justa

Fotos: Guilherme Bento / SECOM GOVSC

Em mais um passo rumo à sustentabilidade e à inovação energética, o Governo do Estado de Santa Catarina firmou contrato com a Fundação Getulio Vargas (FGV) para a elaboração do Plano Estadual de Transição Energética Justa, com foco na região Sul do estado. A contratação integra as ações do Programa Santa Catarina 2050, lançado em maio de 2024, e representa um investimento de R$ 3,5 milhões.

O ato de assinatura ocorreu em Criciúma nesta terça-feira, 03 de junho de 2025, com o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein, representando o Governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, e com a participação de entidades da região carbonífera, lideranças políticas e imprensa.

A iniciativa tem como prioridade estratégica a substituição progressiva de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis por fontes limpas e renováveis. A proposta é garantir uma transição energética justa, que ocorra de forma gradual e planejada, assegurando inclusão social, proteção de empregos e desenvolvimento econômico equilibrado em todas as regiões catarinenses, com atenção especial à carbonífera.

“Nós temos uma matriz energética com forte presença de fontes renováveis, mas também desafios, como regiões historicamente dependentes do carvão mineral. Por isso, o foco é garantir que a transição para uma economia de baixo carbono seja inclusiva, socialmente responsável e economicamente viável. É o compromisso do Estado com uma transição que protege trabalhadores, promove inovação e respeita o meio ambiente” destacou o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein.

Foto: Reprodução/Secom SC

O contrato prevê que a FGV conduza estudos técnicos, com base em dados e ouvindo os territórios diretamente impactados, para propor os caminhos mais viáveis à transição energética. A entrega dos estudos está prevista para setembro de 2026, com recomendações estratégicas que também atendam empresas e setores locais.

“Nosso projeto tem dois grandes objetivos: primeiro, elaborar um plano robusto e exequível para Santa Catarina, com metas até 2050. Segundo, desenvolver um guia metodológico nacional, com base na experiência catarinense, que possa ser replicado por outros estados. Tudo isso será feito com forte participação dos atores locais: setor produtivo, universidades, órgãos públicos e sociedade civil”, destacou Guilherme Bastos, superintendente da FGV.

O Plano Estadual de Transição Energética Justa busca alinhar Santa Catarina às metas globais de descarbonização e fortalecer a posição do estado como referência nacional em sustentabilidade e planejamento estratégico.

