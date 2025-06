Cidasc inicia a campanha de atualização do cadastro agropecuário

Foto: Ascom/Cidasc

Produtores rurais que tenham animais de qualquer espécie (de abelhas a bovinos) precisam fazer a atualização do cadastro agropecuário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc). A campanha deste ano tem início a partir de junho. A atualização constante de dados pessoais e de rebanho, como atualização de saldo de animais, é obrigatória, seguindo os prazos estabelecidos pela legislação sanitária.

Em 2025, o foco da campanha é a atualização dosdados pessoais(telefone, endereço e e-mail) deprodutoresemédicos-veterinários, por meio do Conecta Cidasc . O produtor deve ficar atento quanto às alterações relacionadas ao rebanho e propriedade, que devem ser feitas presencialmente nos Escritórios Locais da Cidasc ou do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa).

Foto: Reprodução/Secom SC

“Manter o Cadastro Agropecuário atualizado é fundamental para proteger a saúde dos rebanhos em Santa Catarina. As informações sobre produtores, propriedades e animais permitem que a Cidasc atue com mais eficiência na prevenção e combate de doenças, além de apoiar o planejamento de programas sanitários e políticas públicas para o setor. A atualização cadastral é uma exigência da legislação sanitária e um passo importante para garantir a resposta rápida em caso de focos de doenças de controle oficial”, alerta a diretora de Defesa Agropecuária da Cidasc, Débora Reis Trindade de Andrade.

Decorrido o prazo previsto, o produtor que não atualizar seus dados, será informado, ao acessar o sistema, daexistência de uma pendência no seu cadastro, que seráresolvida imediatamenteapós a regularização.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Cidasc destaca que todas as informações cadastradas no sistema estão protegidas pelo conforme a política de privacidade, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), n.º 13.709/2018.

Foto: Reprodução/Secom SC

Como atualizar o cadastro na Cidasc através da plataforma Conecta:

Acesso ao Conecta Cidasc :

Acesse o site do Conecta Cidasc, por meio do link: Conecta Cidasc ;

Faça login em sua conta usando seu CPF como usuário do Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense ( Sigen+ ).

Foto: Reprodução/Secom SC

Imagem: Ascom/Cidasc

Acesso aos processos:

No lado esquerdo da tela, clique na opção “Processos”;

Localize e selecione a opção referente à “Campanha Atualização Cadastral Cidasc – Cadastro de Pessoas”;

Após selecionar a campanha, clique em: “Iniciar processo”.

Acompanhamento do progresso:

No canto direito da tela, você poderá acompanhar o progresso do processo, conforme preenchimento com as informações.

Etiqueta de identificação:

Recomenda-se preencher o campo da etiqueta com uma informação curta para facilitar a identificação do processo como, por exemplo, o nome da propriedade ou responsável pelo preenchimento.

Preenchimento do formulário:

Clique em “Preencher formulário” para começar a inserir os dados necessários;

Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios marcados com um asterisco vermelho (*). Esses campos são essenciais para concluir o processo.

Finalização do processo:

Após preencher todos os campos obrigatórios, revise as informações e certifique-se de que estão corretas;

Para finalizar o cadastro agropecuário,clique em: “Finalizar”.

Confirmação e acompanhamento:

Após enviar o formulário, aguarde a confirmação de que o processo foi concluído com sucesso. Acompanhe o andamento do processo por meio do Sigen+ . Seguindo esses passos, o produtor conseguirá completar o processo de forma eficiente e organizada.

Em caso de dúvidas o produtor pode entrar em contato com os Escritórios Locais da Cidasc ou do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (Icasa) mais próximos.

Mais informações:

Jornalista Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)

(48) 3665 7037

e-mail: [email protected]