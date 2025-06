Em Brasília, governador reforça o rigor de SC com as práticas pela sanidade animal e prevenção a gripe aviária

Foto: Nohlan Hubertus / SAN

O governador Jorginho Mello, cumpriu nesta quarta-feira, 4, uma intensa agenda diplomática em Brasília, visitando cinco embaixadas para reforçar o status de Santa Catarina na prevenção e sanidade animal com rigorosas medidas de prevenção à gripe aviária.



Além de fortalecer as relações comerciais, as reuniões tiveram como objetivo apresentar a força do agronegócio catarinense, especialmente diante do recente caso da doença confirmado em granja comercial.



“Santa Catarina está cumprindo com a sua parte. Nosso sistema de defesa agropecuária é de excelência, com um trabalho sério de prevenção. O foco na sanidade animal é crucial, principalmente em um cenário de desafios no comércio exterior brasileiro devido aos focos da gripe aviária registrados em outros estados. O estado, até o momento, não registrou nenhum caso da doença”, afirmou o governador Jorginho Mello.



O dia começou com um encontro na Embaixada da China , um dos maiores parceiros comerciais de Santa Catarina. O governador foi recebido pelo embaixador Zhu Qingqiao, que demonstrou grande interesse nas medidas de prevenção da gripe aviária adotadas pelo Estado.



O embaixador destacou a “grande importância” que a China confere ao controle sanitário animal e expressou o reconhecimento pela relevância de Santa Catarina, que representa 10% de todas as importações brasileiras para a China. Ele se disse “impressionado com o cuidado” e agradeceu as “minuciosas informações” prestadas, afirmando que encaminhará os dados às autoridades competentes em Pequim.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em seguida, a comitiva seguiu para a Embaixada da União Europeia, e foi recebida pela embaixadora Marian Schuegraf e pelo adido de agricultura Damian Vicente Lluna. O encontro reforçou a importância do status sanitário do Brasil, que recentemente obteve a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação. Santa Catarina, no entanto, mantém essa certificação há 18 anos, mostrando o domínio no que diz respeito à sanidade animal.

Regionalização de casos

A pauta principal foi a regionalização em casos de gripe aviária. Santa Catarina, o único estado certificado para vender frango ao Japão, defende que a suspensão de importações seja aplicada apenas às regiões afetadas por casos de gripe aviária, e não a todo o estado ou país.



A embaixadora Schuegraf disse que esse assunto já está sendo discutido em Bruxelas, sede da UE, e se comprometeu a enviar os documentos de Santa Catarina para acelerar o processo, reconhecendo que “não é justo punir um todo por um caso longe e isolado”.

Na Embaixada do México, o governador tratou do mesmo assunto com Alejandro Cardoso, encarregado de negócios e atual responsável pela sede diplomática; na Embaixada do Japão, o embaixador Teiji Hayashi ofereceu um almoço à comitiva catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Por fim, a comitiva esteve na Embaixada da Coreia do Sul, e foi recebida pelo embaixador Choi Yeonghan. Com 80% do frango importado pela Coreia vindo do Brasil, há uma preocupação significativa no mercado doméstico coreano com o aumento dos preços caso as importações sejam interrompidas. O embaixador indicou que a retomada das importações de locais não afetados pela gripe já está sendo discutida, e que o procedimento de regionalização já vinha sendo estudado.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A agenda do governador Jorginho Mello em Brasília reforça a importância da diplomacia sanitária para Santa Catarina e para o Brasil, buscando garantir a continuidade do comércio internacional e proteger a cadeia produtiva do agronegócio catarinense”, destaca a secretária de Articulação Nacional e do Codesul/SC, Vânia Franco.



Além de Vânia Franco, a comitiva catarinense incluiu a presidente da Cidasc, Celles Regina, o secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, e o secretário adjunto de Agricultura, Admir Edi Dalla Cort.