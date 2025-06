As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Felizmente, não houve feridos — apenas danos materiais foram registrados.

A equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada por volta das 3h20 da madrugada de quarta-feira, 4, para atender a uma ocorrência de incêndio estrutural no município de Barra do Guarita.

