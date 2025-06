Integração e inovação pedagógica são destaques na Escola Tenente Portela

O primeiro trimestre do ano letivo na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela foi repleto de aprendizados, construção de conhecimentos e momentos significativos que envolveram toda a comunidade escolar — formada por mais de 200 alunos do 1º ao 9º ano e uma equipe dedicada de 29 professores e funcionários.

Logo nas primeiras semanas, os professores acolheram os estudantes com atividades de integração e dinâmicas voltadas ao fortalecimento dos laços entre colegas e equipe escolar. A proposta pedagógica do trimestre teve como foco temas fundamentais como valores e emoções, cidadania, meio ambiente e incentivo à leitura, promovendo a participação ativa dos alunos.

Entre as diversas atividades desenvolvidas, destacam-se o projeto “Hora da Leitura” (realizado semanalmente às quartas-feiras), aulas de informática com o uso de chromebooks, o projeto da horta escolar, campanha de arrecadação de latinhas de alumínio, jogos interséries, participação no JERGS, além de ações especiais em datas comemorativas.

Todas as turmas, em consonância com a proposta pedagógica da escola e seguindo as diretrizes da 21ª CRE/SEDUC, participaram de atividades teóricas e práticas voltadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências e habilidades específicas de cada etapa escolar.

A equipe diretiva também destaca melhorias na infraestrutura da escola, com reformas em alguns espaços visando um atendimento mais qualificado aos alunos. Além disso, novos projetos estão em fase de elaboração e deverão ser implementados nos próximos trimestres.

À frente da gestão estão os professores Max Auler (diretor) e Elio Girardi (vice-diretor), que avaliam o primeiro trimestre como um período de crescimento e aprendizado. “Os alunos demonstraram dedicação e envolvimento em todas as propostas”, afirmam. A direção parabeniza toda a comunidade escolar pelo empenho, compromisso e sentimento de pertencimento à escola.