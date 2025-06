Corsan lança 1º Prêmio de Jornalismo Ambiental para aprofundar diálogo sobre sustentabilidade

Premiação de reportagens que traduzem impactos socioambientais do saneamento ampliam debate sobre agenda de desenvolvimento e qualidade de vida no RS. Vencedores concorrem a viagem internacional para Paris, com direito a acompanhante

A Corsan lança nesta quinta-feira (5) o 1º Prêmio Corsan de Jornalismo Ambiental, iniciativa inédita no Rio Grande do Sul para reconhecer e valorizar reportagens que ampliam o debate sobre saneamento, saúde pública e desenvolvimento sustentável. O anúncio oficial marca a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, reforçando o compromisso da Companhia com a construção de uma cultura de informação responsável e engajada com os desafios do planeta.

Com abrangência estadual, o prêmio é destinado a jornalistas profissionais, incluindo repórteres, editores e produtores de conteúdo que atuam para levar à cobertura da imprensa o debate, em profundidade, de temas ligados ao saneamento básico, como água tratada, tratamento de esgoto e os desafios do Marco Regulatório do Saneamento no RS.

Categorias

O concurso contempla quatro categorias: Texto (jornal, revista e portais), Áudio (rádio e podcast), Vídeo (TV e plataformas digitais) e Mídias Sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Premiação

O vencedor de cada categoria participa do sorteio de uma viagem internacional de sete dias para Paris, com direito a acompanhante, ou pode optar por um prêmio de R$ 8 mil. O segundo e terceiro colocados recebem R$ 3,5 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Inscrições

As reportagens devem ser produzidas e publicadas entre 1º de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025, com inscrições abertas entre os dias 5 de junho e 01 de dezembro de 2025. A cerimônia de premiação está prevista para o mesmo mês.

O Prêmio Corsan de Jornalismo Ambiental é um chamado à reflexão sobre as múltiplas dimensões do saneamento básico para o futuro do Rio Grande do Sul. “A cobertura jornalística qualificada tem o poder de transformar realidades e inspirar mudanças pois levanta temas urgentes que tocam o dia a dia, o ambiente e o amanhã de todos os gaúchos.

Queremos incentivar a produção de conteúdo que amplie a consciência coletiva sobre o papel estratégico do saneamento na construção de uma vida mais justa, saudável e sustentável no Estado”, destaca a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi.

O Prêmio de Jornalismo Ambiental é uma iniciativa do Grupo Aegea, que vem sendo replicada com sucesso em diversas unidades operadas pela empresa em todo o país.

Confira o regulamento em https://corsan.com.br/premiojornalismo