Acidente na ERS-330 fere motociclista em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 13h30 de quarta-feira, 4, na ERS-330, no perímetro urbano de Tenente Portela. A colisão envolveu um automóvel Corsa e uma motocicleta conduzida por um trabalhador de uma marcenaria localizada nas proximidades.

O acidente ocorreu entre o centro da cidade e a Cotricampo. A vítima foi reconhecida por colegas de trabalho ainda no local, onde aguardava atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro ao motociclista, que foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica.

Um detalhe comovente chamou a atenção de quem passava pelo local: a vianda com a refeição do trabalhador ficou espalhada na pista, indicando que ele provavelmente se deslocava para ou do horário de almoço.

As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades. O caso serve de alerta para redobrar a atenção ao transitar pelo trecho urbano da ERS-330.

Com informações da Rádio Líder