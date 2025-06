Miraguaí realiza 9ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 24 de junho

O Município de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 24 de junho. O evento será realizado a partir das 13h, no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS), com o tema central: “20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, a conferência será um momento importante de reflexão e diálogo sobre os avanços e desafios do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Ela reforça que a participação dos usuários do CRAS é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas no município.

A programação contará com a palestra do professor Carlos Eleandro, que trará contribuições ao debate sobre o papel da assistência social na promoção de direitos e no enfrentamento das desigualdades.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7