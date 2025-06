AVISO DE PAUTA: Cedup agrotécnico abre as portas para a comunidade na Serra Catarinense

O Centro de Educação Profissional ( Cedup ) Caetano Costa, conhecido como Colégio Agrícola de São José do Cerrito, na Serra Catarinense, realiza neste sábado, 7, uma ação para mostrar à comunidade o momento que vive a partir da gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Epagri. No próximo dia 24, a escola completa 85 anos de história.

