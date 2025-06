Decreto encerra turno único na Secretaria de Agricultura

Com informações da Rádio Planeta FM

Com a revogação, os servidores da Secretaria de Agricultura deverão retornar ao cumprimento integral da carga horária prevista em lei para os respectivos cargos.

A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, 9 de junho, revogando os efeitos do Decreto nº 2.509/2025, que havia instituído o turno reduzido por tempo indeterminado, enquanto perdurasse a necessidade do setor.

