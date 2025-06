Comissão debate interdição de ponte sobre o rio Jequitinhonha na BR-101, na Bahia

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove, nesta segunda-feira (9), audiência pública para discutir a interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, localizada na BR-101, no município de Itapebi (BA).

O debate atende a pedido do deputado Neto Carletto (Avante-BA) e será realizado a partir das 15 horas. O local ainda será definido.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Entenda o caso

O tráfego na ponte foi interditado no início de maio para a realização de avaliação da estrutura. A previsão do governo da Bahia é reabrir a ponte para o tráfego de veículos leves no próximo dia 20 de junho.

O parlamentar explica que a interdição causa transtornos à população e aos caminhoneiros. Como alternativa, motoristas precisam seguir rotas longas, com trechos não pavimentados.