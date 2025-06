Seminário regional destaca integração entre agricultura familiar e alimentação escolar

O município de Miraguaí esteve representado no Seminário Regional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Agricultura Familiar, realizado na quarta-feira, 4, no Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto. O evento foi promovido pela Emater/RS-Ascar, em parceria com o IFFar, e reuniu gestores públicos, agricultores, extensionistas e profissionais ligados à alimentação escolar.

A comitiva de Miraguaí foi composta pelo secretário de Administração, Flávio Venzo; pelo extensionista rural da Emater, Juliano Pörsch; pelos agricultores Régis Hardt e Vanderlei Lunardi; pela nutricionista responsável pela alimentação escolar no município, Gisele Cequinatto; além das servidoras do setor de licitações, Karise Sopran e Bibiana Venzo.

O seminário teve como objetivo principal qualificar tecnicamente os participantes quanto à legislação vigente do PNAE, além de promover o diálogo entre instituições visando ampliar a participação da agricultura familiar na alimentação escolar. Durante o evento, foram apresentados relatos de experiências bem-sucedidas, como a atuação da RedeCoop – Central de Cooperativas da Agricultura Familiar – e iniciativas de comercialização e logística implementadas por agricultores e instituições de ensino.

A programação também incluiu uma mostra de produtos da agricultura familiar, evidenciando a diversidade e a qualidade dos alimentos que podem compor os cardápios escolares, contribuindo para a segurança alimentar e o fortalecimento da economia local.

A Administração Municipal de Miraguaí reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e a valorização da agricultura familiar, reconhecendo a importância da articulação entre os diversos setores para a efetiva implementação das políticas públicas voltadas à alimentação escolar.

Com informações da Rádio Planeta