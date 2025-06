Comissão de Esporte vai debater planos do Comitê Olímpico do Brasil

A Comissão de Esporte (CEsp) promove uma audiência pública na quarta-feira (11), a partir das 10h, para debater os planos da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O requerimento para a realização dessa audiência ( REQ 15/2025 – CEsp ) foi apresentado pela presidente da comissão, senadora Leila Barros (PDT-DF).

Para o debate, foram convidados três representantes do COB: o presidente, Marco Antônio La Porta; o diretor-geral, Emanuel Rego; e o consultor de Esportes, Jorge Bichara.

Leila ressalta que o COB tem papel essencial na condução das políticas esportivas voltadas ao alto rendimento, no apoio às federações e aos atletas, bem como na promoção dos Jogos Olímpicos e de outras competições de relevância internacional.

A senadora acrescenta que a audiência pública – que terá caráter interativo, com a possibilidade de participação popular – permitirá o acompanhamento dos investimentos realizados e do apoio aos atletas e às federações, assim como das lições aprendidas e as perspectivas para os próximos ciclos olímpicos.