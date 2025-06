CRA vai debater praga que ameaça a produção de cacau no Brasil

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) debate nesta quarta-feira (11), às 14h, a prevenção a pragamoniliana lavoura cacaueira do Brasil e a construção de barreiras sanitárias nas fronteiras agrícolas e interestaduais.

A audiência pública interativa será realizada por iniciativa do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). No requerimento do debate ( REQ 17/2025 – CRA ), o senador ressalta que a cadeia produtiva do cacau encontra-se sob grave ameaça com a iminente introdução da pragaMoniliophthora roreri, agente causador da monilíase do cacaueiro, já presente em países vizinhos como Colômbia, Equador e Peru, tendo sido confirmada no Brasil em julho de 2021, no estado do Acre.

A praga tem alto potencial destrutivo, podendo causar perdas superiores a 80% da produção de frutos, além de severos impactos socioeconômicos nas regiões produtoras, destaca Zequinha Marinho em seu requerimento.

Convidados

Os seguintes convidados já confirmaram participação no debate:

. coordenador-geral de Proteção de Plantas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Ricardo Hilman;

. coordenadora-geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Karina Peres Gramacho;

. presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANPC), Vanuza Lima Barroso;

. gerente do Programa Amazônia da Fundação Solidariedad, Paulo Lima

A comissão ainda aguarda a confirmação da participação do diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Jamir Macedo.