Inscrições para o Enem 2025 são prorrogadas até sexta (13)

O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi prorrogado até sexta-feira (13/6), conforme anunciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A medida visa proporcionar mais tempo para que todos os interessados possam se inscrever. O novo prazo também se aplica às solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social, que devem ser realizadas até a mesma data.

Estudantes da rede pública que estão concluindo o Ensino Médio em 2025 têm isenção garantida da taxa de inscrição do Enem. Embora o sistema já pré-preencha os dados desses participantes, é fundamental que eles acessem a Página do Participante para confirmar as informações e escolher o idioma da prova de língua estrangeira.

Os demais candidatos, que não se enquadram nos critérios de isenção, devem realizar a inscrição normalmente. O pagamento da taxa, no valor de R$ 85, deve ser efetuado até 18 de junho, por meio de boleto, Pix, cartão de crédito ou débito.

Cronograma atualizado

O cronograma do Enem 2025 foi atualizado para acompanhar a nova data de encerramento das inscrições. Os resultados das solicitações de atendimento especializado e de uso do nome social serão divulgados em 20 de junho. Caso necessário, os participantes poderão entrar com recurso entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. O resultado final dos pedidos, após análise dos recursos, está previsto para 4 de julho. As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.

A atualização do cronograma busca oferecer mais flexibilidade e segurança aos candidatos, que podem utilizar as notas do Enem para ingresso em instituições de Ensino Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de obterem a certificação do Ensino Médio.

Os estudantes que participarem do programa Pé-de-Meia e realizarem os dois dias de exame terão direito a um incentivo adicional de R$ 200, além da isenção da taxa.

Para realizar a inscrição e saber mais informações, os interessados devem acessar a Página do Participante do Enem 2025 .