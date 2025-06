Ministro do Turismo participa de audiência na Câmara para apresentar planos para o setor

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados vai receber nesta quarta-feira (11) o ministro do Turismo, Celso Sabino, para falar dos planos e programas da Pasta para este ano.

O ministro vem à Câmara a pedido do deputado Bibo Nunes (PL-RS). A reunião está marcada para as 14 horas, no plenário 5.

Bibo Nunes quer conhecer os planos do Ministério do Turismo tendo em vista o aumento da demanda estrangeira por destinos brasileiros, causado pela desvalorização do real frente ao dólar.