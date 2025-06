SCPAR Porto de Imbituba celebra Dia do Meio Ambiente com programação especial

Foto: SCPAR Porto de Imbituba

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado na última quinta-feira, 5 de junho, a SCPAR Porto de Imbituba promoveu a oitava edição de sua tradicional Parada do Meio Ambiente. Este ano, a programação contou com a distribuição de mudas no calçadão do centro de Imbituba e uma palestra sobre licenciamento ambiental para os trabalhadores da Autoridade Portuária.

“É dever da coletividade e, em especial, do poder público, defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, e foi com esse propósito que pensamos em uma programação que marcasse esse dia tão importante de forma que envolvesse tanto nossos colaboradores quanto a comunidade, reforçando o compromisso com a sustentabilidade”, destaca Christiano Lopes, diretor-presidente da SCPAR Porto de Imbituba.

Pela manhã, quem passou pelo calçadão do centro da cidade pôde coletar sua muda de árvore nativa em um ponto de doações montado pela equipe da SCPAR. Ao todo, foram doadas cerca de 200 mudas de diversas espécies frutíferas e ornamentais. A comunidade pôde levar para casa mudas de butiá, araçá, amora, goiaba, guabiroba do campo, ingá banana, jabuticaba, limão, maracujá, pitanga, urucum, cedro rosa, ipês rosa e roxo.

À tarde, os colaboradores da administração do Porto participaram de uma palestra ministrada pelo gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), Paulo Márcio de Souza, e pela analista de Meio Ambiente, Camila Menes, ambos da SCPAR. O objetivo foi compartilhar as etapas e responsabilidades dos processos de licenciamento ambiental, além dos principais programas ambientais em execução, ressaltando a importância da conformidade ambiental.

Paulo Márcio explica que a compreensão dos processos e das ações ambientais é fundamental para garantir o alinhamento das atividades portuárias, promovendo uma gestão ambiental mais integrada e comprometida com o desenvolvimento sustentável do Porto. “Cada etapa, desde o planejamento estratégico até a operação, tem alguma interface com as exigências legais e ambientais estabelecidas. Ao entender como funciona esse fluxo, os colaboradores conseguem enxergar com mais clareza a importância de suas ações no dia a dia e como elas impactam no todo. Isso fortalece a cultura de responsabilidade ambiental, além de garantir maior conformidade regulatória, prevenindo riscos e fortalecendo o Porto como referência em gestão ambiental”, avalia o gestor.

A 8ª Parada do Meio Ambiente foi realizada pelos setores de Comunicação e SSMA da Autoridade Portuária, com o apoio do Horto Florestal Diamante e da SulGesso, responsáveis pela doação das espécies nativas.

Comunicação Social SCPAR Porto de Imbituba

