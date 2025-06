Grupo de trabalho da reforma administrativa promove primeira audiência pública nesta terça

A audiência pública sobre reforma administrativa ocorrerá às 10h30, no plenário 8.

O coordenador do grupo de trabalho é o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

Criado no fim de maio pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o grupo tem 45 dias para conclusão dos trabalhos.

