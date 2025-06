Paixão de Cristo de Nova Jerusalém ganha título de manifestação da cultura nacional

— O espetáculo da Paixão preserva a tradição cultural e religiosa do nosso país, valoriza o turismo local e o desenvolvimento regional, a partir de uma estrutura grandiosa e imersiva reconhecida internacionalmente — disse o senador Humberto na leitura de seu parecer na comissão.

A nova lei é originada de um projeto de lei da Câmara dos Deputados ( PL 4.409/2021 ). No Senado, a matéria foi aprovada em maio em decisão terminativa na Comissão de Educação (CE), sob relatoria do senador Humberto Costa (PT-PE).

A apresentação, que envolve mais de 400 atores, é realizada na cidade-teatro de Nova Jerusalém, um espaço de 100 mil metros quadrados que reproduz ruas e palácios da cidade de Jerusalém, além do Monte do Calvário, onde aconteceu a crucificação de Jesus.

O espetáculo ganhou projeção nacional e atrai artistas de diversas partes do país, o que o consolidou como um dos principais eventos culturais do período. A encenação narra a história bíblica dos últimos dias de Jesus Cristo.

A encenação da Paixão de Cristo na cidade passou a ser apresentada na década de 1960. Foi criada com o propósito de atrair turistas durante a Semana Santa, movimentar o comércio local e gerar emprego e renda para os moradores da região.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.