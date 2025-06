Aluno é premiado em Concurso de Desenho Ambiental

O aluno Emanoel Luis Folmer, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, localizada na comunidade de Barra Grande, foi o grande destaque do 1º Concurso de Desenho Macuco Yucumã, que teve como tema “Biodiversidade, o tesouro da Terra”.

O concurso foi promovido em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e contou com a participação de estudantes do 1º ao 5º ano das escolas municipais de Derrubadas. A iniciativa teve como objetivo incentivar a criatividade das crianças e promover a conscientização sobre a importância da preservação da fauna e flora da Mata Atlântica.

Como forma de reconhecimento, o desenho vencedor de Emanoel foi estampado em uma linda caneca, celebrando o talento dos jovens artistas da rede municipal e reforçando a relevância da educação ambiental.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto parabeniza o aluno Emanoel pelo merecido destaque, bem como toda a equipe escolar, pelo incentivo e dedicação que tornam possíveis conquistas como esta.