Deputada Franciane Bayer viabiliza emenda de R$ 225 mil para agricultura

O município de Miraguaí foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 225 mil, destinada à agricultura. Esta iniciativa é resultado de uma colaboração entre o Partido Republicanos e a administração municipal, representada pelo prefeito Leonir Hartk (Neco) e o vice-prefeito Ricardo Fink.

A verba será utilizada na aquisição de equipamentos e insumos agrícolas, com foco na agricultura familiar, setor considerado essencial para o desenvolvimento econômico e social local.

O pedido da emenda foi protocolado durante uma visita a Brasília, envolvendo o vice-prefeito, o secretário de Habitação e vereadores do Republicanos, que se reuniram com representantes políticos para apresentar as necessidades do município. As secretárias Kielin Botton e Cristie Becker também estiveram no gabinete da deputada Franciane Bayer em Porto Alegre, reforçando a demanda por investimentos em Miraguaí.

A deputada Franciane Bayer, que visitou o município para conhecer as demandas da população, confirmou o envio da emenda parlamentar, demonstrando compromisso com o desenvolvimento das comunidades.

Esta conquista destaca a cooperação entre a gestão pública e as lideranças políticas na busca por soluções para os desafios municipais. A administração municipal agradece à deputada Franciane Bayer e reafirma seu compromisso com o bem-estar de Miraguaí.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7