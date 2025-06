Prefeitura empossa primeiro servidor aprovado em concurso público

A Prefeitura de Miraguaí realizou a posse do primeiro servidor aprovado no último concurso público do município. Marcelo Pereira de Mello foi empossado no cargo de Controlador Interno.

A posse de Marcelo Pereira de Mello marca um passo para a gestão municipal, reforçando o compromisso com a legalidade e a transparência na administração pública.

A prefeitura informa que a convocação dos demais aprovados ocorrerá em conformidade com o planejamento, prazos legais e as necessidades da administração.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7