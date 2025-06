Estudantes realizam ação de conscientização ambiental

Com informações da Rádio A Verdade

As mudas frutíferas foram doadas pela empresa CreLuz, de Pinhal (RS), parceira da escola em ações de preservação ambiental.

Essa ação está conectada ao programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), do SEBRAE, que busca fomentar o espírito empreendedor desde cedo. Nesse contexto, os alunos puderam experimentar na prática valores como cidadania, sustentabilidade e protagonismo.

Durante a atividade, os estudantes distribuíram mudas de árvores frutíferas para a comunidade escolar. O objetivo da ação foi incentivar o cuidado com a natureza e promover práticas sustentáveis. A iniciativa faz parte de um projeto pedagógico que visa desenvolver nos alunos uma visão empreendedora aliada à responsabilidade socioambiental.

Os estudantes do 4º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini, em Vista Gaúcha, realizaram uma caminhada de conscientização em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os alunos estavam acompanhados pelo professor Marcelo Soares e pela monitora Taila Manini.

