Incêndio destrói casa na madrugada de domingo

Com informações do Portela Online

A casa, que era habitada por um casal e dois filhos, foi totalmente destruída pelas chamas, com exceção do banheiro, que era de alvenaria. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Um incêndio consumiu completamente uma residência de madeira na Rua Guaporé, em Tenente Portela, na madrugada de domingo, 08, por volta das 3h. O imóvel ficava próximo à esquina com a Rua Gaurama, perto do Parque de Máquinas da Prefeitura e em frente a uma distribuidora de gás.

