Audiência na Câmara discute desenvolvimento de pequenos reatores modulares

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (11), audiência pública sobre os pequenos reatores modulares (SMRs) no futuro do setor nuclear brasileiro.

A audiência atende a pedido dos deputados Fausto Pinato (PP-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e será realizada às 9h30, no plenário 13.

"Países como China, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Argentina já possuem projetos em desenvolvimento ou operação", informa Pinato. Segundo ele, esses pequenos reatores oferecem benefícios como segurança passiva, menor custo de capital inicial e compatibilidade com metas climáticas globais.

Segundo Pinato e Jandira, o Brasil já tem um ecossistema nuclear consolidado: domínio do ciclo do combustível, infraestrutura industrial instalada, instituições de pesquisa de excelência. Por isso, os parlamentares acreditam que o país pode ocupar um lugar de destaque no desenvolvimento de tecnologias SMR.

Eles alertam, no entanto, que isso exige ação política coordenada e compromisso com um projeto nacional de longo prazo.