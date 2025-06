Mestrado em recursos hídricos da Udesc Alto Vale é o mais procurado do Brasil

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

O Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua), oferecido pelo Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), foi o mais procurado em todo o País, conforme relatório divulgado nesta segunda-feira, 9. O curso é ofertado no Distrito Federal e em todos os estados brasileiros, com exceção do Acre.

Na Udesc Alto Vale, 80 candidatos foram homologados para disputar 26 vagas disponíveis. Esse número supera outras instituições tradicionais que também oferecem o ProfÁgua, como a Universidade Federal do Ceará, que teve 57 inscritos, a Universidade Federal do Piauí, com 56 candidatos, e a Universidade Estadual Paulista, com 55.

“Este é o primeiro mestrado da Udesc Alto Vale e já fomos o mais procurado do País. Acredito que a alta procura se deve à grande demanda da região por profissionais capacitados na área de recursos hídricos, além da divulgação intensa que realizamos em toda a região,” destaca o coordenador do curso, João Marcos Bosi Mendonça de Moura.

O diretor-geral da Udesc Alto Vale, Marino Luiz Eyerkaufer, também ressalta a importância desse resultado para a universidade e a região. “Tudo isso demonstra a relevância do nosso trabalho e o compromisso da Udesc em oferecer formação qualificada, que responde às necessidades locais e nacionais na gestão de recursos hídricos,” afirma.

Sobre o ProfÁgua

O ProfÁgua é um curso gratuito que oferece ampla formação aos profissionais, integrando teoria e prática para melhoria dos processos de gestão e regulação dos recursos hídricos. O programa aborda diversas dimensões da gestão integrada desses recursos, incluindo qualidade, quantidade, aspectos legais, institucionais, ambientais, disponibilidades hídricas e regulação.

Além disso, o ProfÁgua visa formar profissionais altamente qualificados considerando diferentes formações acadêmicas, estimulando uma atuação crítica, reflexiva e criativa na sua esfera de atuação profissional. Desde sua criação, o curso mantém conceito 4 na avaliação da Capes, assegurando a qualidade do ensino oferecido aos alunos.

