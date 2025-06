Município amplia suporte a produtores com novos implementos agrícolas

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente, segue investindo no fortalecimento da agropecuária local. Recentemente, foram adquiridos um pé de pato para subsolagem em lavouras e dois ancinhos destinados à atividade de fenação, com o objetivo de melhorar a produtividade e oferecer suporte ao produtor rural.

O pé de pato foi adquirido com recursos provenientes da Consulta Popular, reforçando a importância da participação da comunidade nas decisões que impactam o desenvolvimento local. Já os ancinhos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura, demonstrando o comprometimento da atual gestão com o setor agrícola.

Os equipamentos estarão à disposição da Secretaria Municipal da Agropecuária e serão gerenciados pela Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola (ADCA), que ficará responsável por prestar os serviços à comunidade, garantindo a efetividade no uso dos recursos.

Segundo o secretário de Agropecuária e vice-prefeito, André Danette, os novos equipamentos complementam a estrutura já existente, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para a melhoria dos serviços prestados aos agricultores do município. “Esse investimento reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a agricultura familiar, que é a base da economia de Vista Gaúcha”, afirmou Danette.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a valorização do setor agropecuário, promovendo ações voltadas à melhoria das condições de trabalho e à qualidade de vida no campo.

Com informações da Rádio A Verdade