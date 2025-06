Instalada grama sintética na quadra da Escola Professor Nelso Piccinini

Com informações da Rádio A Verdade

A quadra será liberada para uso assim que a etapa final da obra for concluída.

O prefeito Locatelli ressaltou que a obra representa um importante avanço para o incentivo à prática esportiva no município:

O município de Vista Gaúcha concluiu nesta semana a instalação de 830 m² de grama sintética, com 5 cm de altura, na quadra de esportes da Escola Municipal Professor Nelso Piccinini. A iniciativa integra um investimento superior a R$ 120 mil, realizado com recursos próprios da prefeitura.

