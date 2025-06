Sicoob Creditapiranga abre inscrições para o Fundo Social 2025

O Sicoob Creditapiranga está com as inscrições abertas para o Fundo Social 2025. Em sua 3ª edição, serão contemplados diversos projetos em diferentes segmentos, com o objetivo de reunir recursos financeiros para apoiar ações que sejam de interesse coletivo, desenvolvidas na área de atuação da Cooperativa.

Nesta edição, serão contemplados projetos educacionais, culturais, esportivos, ambientais e sustentabilidade, saúde, segurança, sociais, empreendedorismo e inovação.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de julho, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/fundo-social. A informação do resultado ocorrerá através de comunicação individual, por e-mail ou telefone cadastrado no ato da inscrição do projeto, até o dia 22 de agosto de 2025.

Podem participar todas as entidades sociais que atuam na região de abrangência do Sicoob Creditapiranga em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Para se habilitar e participar do processo, as entidades precisam seguir os seguintes critérios: ser pessoa jurídica sem fins lucrativos; ser associada ao Sicoob Creditapiranga, até o último dia do exercício anterior; estar adimplente com a cooperativa; estar com o cadastro da conta corrente atualizado; ter no mínimo um ano de registro do CNPJ e finalidade compatível com as estratégias de responsabilidades sociais da cooperativa, que devem estar expressas no estatuto ou ato constitutivo.

Em 2024, o Fundo Social do Sicoob Creditapiranga contemplou 151 entidades. O valor repassado foi de R$ 452 mil, impactando a vida de 200 mil pessoas.

Para o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, contribuir com o desenvolvimento das comunidades faz parte do propósito do Sicoob Creditapiranga e o Fundo Social mostra ainda mais o compromisso da cooperativa com a sociedade. “Baseados em nossos princípios e valores, o Sicoob Creditapiranga busca apoiar os projetos de interesse coletivo, que contribuam com a qualidade de vida das pessoas e que promovam o desenvolvimento social”, afirma Simplício.

Sobre o Sicoob - Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.