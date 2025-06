Mais de 20 mil pessoas são impactadas com ações de educação financeira do Sicoob Creditapiranga na semana ENEF

O Sicoob Creditapiranga impactou mais de 20 mil pessoas durante a 12ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). De 12 a 18 de maio, foram realizadas diversas ações em escolas, núcleos, Senar, Apae e comunidades, com temas de educação financeira e sustentabilidade.

Com o auxílio da Educadora Financeira do Instituto Sicoob, Larissa Brito dos Santos e da Analista de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob, Cristine Kaufmann, foram realizadas contação de histórias, ensinando de forma lúdica a importância de cuidar do dinheiro desde cedo, palestras sobre educação financeira e sustentabilidade, além de publicações nas redes sociais, com o objetivo de levar conhecimento a diversos públicos.

O Diretor Administrativo e de Riscos do Sicoob Creditapiranga, Gilvane Kern, ressaltou a importância do tema da ENEF deste ano. “Trabalhar a Educação financeira para crianças e jovens é preparar a sociedade para escolhas conscientes e reforçar o papel transformador da cooperação como uma ferramenta de mudança”, destaca.

A Semana ENEF é uma iniciativa promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira com o objetivo de fortalecer a cidadania e promover a educação financeira anualmente em todo o país. No Sicoob Creditapiranga, o time de voluntários das agências impactou muitas pessoas com ações em SC e no RS, fazendo a diferença nas comunidades onde a cooperativa está presente.

Sobre o Sicoob - Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

